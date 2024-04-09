Иран намерен довести добычу рыбы до 200 тысяч тонн

В ближайшие два года Иран будет производить свыше 200 тысяч тонн рыбы – столь существенно нарастить ее производство помогут новые нерестилища, которых за это время в стране станет вдвое больше.

Уже к 2026 году Иран будет производить около 206 тыс т рыбы и рыбной продукции, заявил глава отдела водных ресурсов Иранской организации рыболовства Гобад Мокарами.

"При удвоении количества нерестилищ в ближайшие два года мы достигнем более 206 000 тонн рыбной продукции, что будет значительным достижением"

- Гобад Мокарами

Рост производства ожидается внушительный – в минувшем иранском году, который закончился 19 марта, страна произвела 149 тыс т рыбной продукции, отрасль показала рост в 12%, а экспорт ее продукции вырос на 3%, до $310 млн, сообщило Таможенное управление ИРИ, передает Trend.

Также Иран активно выращивал креветки – их экспорт в минувшем году достиг $98,5 млн, это 32% от общего экспорта иранской рыбной продукции. Их покупателями большей частью стали Россия, ОАЭ и Китай, говорится в сообщении иранской таможни.