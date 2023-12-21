Вестник Кавказа

Инфекционист прогнозирует рост заболеваемости до середины марта

Инфекционист прогнозирует рост заболеваемости до середины марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне будут активно болеть гриппом, коронавирусом и ОРВИ до конца зимы. Вскоре начнется рост заболеваемости, связанный с началом рабочего года.

Заболеваемость в России немного снизилась из-за периода продолжительных новогодних праздников, но теперь стоит ждать ухудшения эпидемиологической обстановки по сезонным заболеваниям, таков прогноз инфекциониста, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

Он заметил, что декабрьский подъем заболеваемости различными вирусами лавинообразно снизился на первой неделе января.

«Причина этого – в том, что мы сидели дома, не ходили на работу и учебу, не создавали эпидемические цепочки, не заражали и не заражались»

– врач

Окончание каникул связано с повышением социальных контактов, люди вернулись на работу, учебу, это приведет к новому росту заболеваемости, считает специалист.

«Создаются все предпосылки для того, чтобы подъем заболеваемости был. Он сейчас наблюдается – естественно, будет не такой высокий, как в декабре. Но в ближайшие 8-9 недель нас ждет умеренный подъем заболеваемости»

– инфекционист

Чтобы уберечься от вирусов, врач посоветовал носить маски в местах скопления людей и не забывать регулярно мыть руки, передает Агентство городских новостей «Москва».

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