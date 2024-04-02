Ильхам Алиев: встреча Запада с Пашиняном нацелена на изоляцию Азербайджана

Состоявшаяся сегодня в Брюсселе встреча армянского премьера Никола Пашиняна с госсекретарем Энтони Блинкеном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен ставить целью изолировать Азербайджан, заявил президент АР Ильхам Алиев.

Трехсторонние переговоры премьер-министра Армении, главы Госдепа США и председателя Еврокомиссии, которые прошли сегодня в Брюсселе, представляют собой очередной источник опасности для ситуации на Южном Кавказе.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с экс-главой МИД Турции, а ныне депутатом, руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Ильхам Алиев напомнил, что представители руководства США и ЕС во время телефонных разговоров пытались убедить, что саммит не направлена против Баку. Но, несмотря на это, указал глава государства, эта встреча направлена против Азербайджана, она нацелена и против сотрудничества на Южном Кавказе, ее задача – создание разделительных линий и изоляции Азербайджана.

Президент указал на антиазербайджанские заявления ЕП и Совета Европы, которые совершаются с сентября 2023 года и до сих пор, предупредил, что попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе будут иметь тяжелые последствия, о чем Баку предупредил партнеров в США и Европе.

В целом, по словам Ильхама Алиева, процессы во всем мире и на Южном Кавказе в частности идут в опасном направлении, что не может не беспокоить Азербайджан, ведь придуманные для Южного Кавказа планы в будущем могут стать причиной серьезной катастрофы.

Глава государства напомнил, что деоккупация Карабаха и, в частности, антитеррористическая операция в сентябре, обеспокоили некоторые силы.

"Я всегда говорил и говорю, что мы на справедливом пути, мы освободили свои исконные земли военным путем в рамках всех международных законов"

– Ильхам Алиев

Президент констатировал, что с сентября и по сей день на Азербайджан не прекращается давление: ЕП принял резко негативные резолюции, ПАСЕ лишила азербайджанскую делегацию права голоса. Все это может стать причиной тяжелых последствий, а единственная причина – деоккупация Карабаха.

Таким образом, отметив факт изменения геополитической ситуации, Ильхам Алиев обратил внимание на важность прочного азербайджано-турецкого единства, выразил убежденность в крахе намерений нарушить его.