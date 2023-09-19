Игорь Коротченко: операция в Карабахе продлится 3-7 дней 

Политический аналитик Игорь Коротченко сообщил "Вестнику Кавказа" первые прогнозы антитеррористической операции в Карабахе – она займет около недели, если Армения не начнет новую войну против Азербайджана. По оценке эксперта, Ереван предпочтет ограничиться политическими заявлениями и не станет развязывать масштабные боевые действия.

Азербайджану понадобится около недели на восстановление конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, комментируя начало антитеррористической операции в Карабахе.

"Вооруженные силы Азербайджана начали локальную антитеррористическую операцию в Карабахе, целью и задачей которой является уничтожение военной инфраструктуры сепаратистов и регулярных соединений ВС Армении, которая там присутствует, а также уничтожение бронетехники. Данная операция обусловлена террористическими актами, которые были совершены сегодня ночью диверсионными подразделениями сепаратистов, установившими мины на дорогах, из-за чего погибли 6 человек", - прежде всего напомнил он.

"В условиях террористической активности со стороны сепаратистов и ВС Армении в Карабахе политическое руководство Азербайджана приняло решение о проведении локальной антитеррористической операции. По экспертным оценкам, первый этап данной операции может занять от 3 до 7 дней. Дальше все будет зависеть от того, как станет развиваться военно-политическая обстановка в регионе", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

"Если Армения начнет боевые действия против Азербайджана, это означает локальную войну. Если же Ереван ограничится словесными вбросами и политической реакцией, очевидно, ситуация будет совсем иной. Рассчитываем, что по соответствующим каналам Баку заблаговременно уведомил Москву о том, что такая операция проводится, и в ходе ее проведения риски и угрозы для жизни и здоровья российского миротворческого контингента будут полностью исключены", - добавил Игорь Коротченко.

Политический аналитик отметил, что первые несколько дней операции покажут, какой будет общая динамика боевых действий. "Определенный вооруженный потенциал у армянских регулярных войск и незаконных вооруженных формирований, действующих в Карабахе, присутствует, и нужно сейчас дождаться первых сводок, чтобы понять, насколько они готовы и способны воевать. Также мы должны понимать, что военное решение дальше сопровождается политическими решениями и определенными действиями в сфере дипломатии", - сообщил он.

"На мой взгляд, то, что Армения вступит в войну против Азербайджана, маловероятно, хотя полностью исключать какие-то отдельные вооруженные провокации либо агрессивные действия нельзя", - заключил Игорь Коротченко.