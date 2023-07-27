Хостел на чердаке дома в Каспийске стал яблоком раздора

Опубликовано: 13:30, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители многоэтажного дома в Каспийске недовольны переоборудованием их чердака в хостел. Они обратились к президенту России, главе Дагестана и в правоохранительные органы с заявлением.

Жители жилого дома на улице Кавказская в Каспийске обратились к Владимиру Путину, Сергею Меликову и к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой убрать с чердака их дома хостел, пишет пресс-служба дагестанской прокуратуры.

В надзорном органе заявили, что уже начата проверка, по итогам которой будет оценено соблюдение требований жилищного и иного законодательства в действиях застройщика и уполномоченных должностных лиц.

Как отметил работник стройкомпании "Арси Групп" Артур Абдуллаев, сдача дома состоялась в 2019 году, поэтому сейчас компания никак не повлияет на деятельность собственников. По его словам, конфликт идет между одними собственниками помещений против других.