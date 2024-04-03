Вестник Кавказа

Хищения энергетиков - ФСБ разоблачила ОПГ в Дагестане

Хищения энергетиков - ФСБ разоблачила ОПГ в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По делу о хищении в "Россети Северный Кавказ" правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в нее входили сотрудники компании, глава "Дагэнерго" и подрядчики. Сумма хищений - 2,8 млрд рублей.

ФСБ России выявила группу преступников, которые расхитили около 2,8 млрд рублей. Эти средства должны были пойти на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

Ранее сообщалось, что под стражей находятся восемь фигурантов, среди них - глава "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев. На данный момент в СИЗО помещены девять подозреваемых.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере"

– ФСБ

В рамках расследования были проведены масштабные обыски - не только в Дагестане, но и в других регионах СКФО - Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, также обыски провели в Подмосковье. Представители спецслужбы обыскали как офисы, так и дома подозреваемых, в результате были обнаружены и изъяты "вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела".

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