Ханкенди принял форум армейской молодежи

Сегодня в освобожденном от армянской оккупации Ханкенли прошел форум молодежи армии Азербайджана, в котором приняли участие официальные лица и молодежь, проходящая службу в рядах Вооруженных сил страны.

В освобожденном от армянской оккупации карабахском городе Ханкенди сегодня прошел форум армейской молодежи, в котором приняли участие молодые офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты и курсанты, отобранные из родов войск, соединений, подразделений, воинских частей и учебных заведений специального назначения Азербайджанской армии, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

В форуме, посвященном 2 февраля – Дню молодежи Азербайджана, приняли участие и официальные лица министерства обороны и министерства молодежи и спорта, передает АЗЕРТАДЖ.

Участников встречи поприветствовал заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани, который рассказал об исторической речи общенационального лидера Гейдара Алиева на первом двухдневном форуме, которая стала программой молодежных мероприятий.

После оглашения программы и регламента форума отряд почетного караула вынес в зал Знамя Победы, водруженное в Шуше, которое демонстрировалось на военном параде на площади Азадлыг в Баку, а 8 ноября прошлого года – на параде в городе Ханкенди. Минутой молчания участники и гости форума почтили память великого лидера, покровителя молодежи Гейдара Алиева, а также сыновей Отчизны, ставших шехидами в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по личному составу министерства обороны генерал-майор Эльчин Халилов передал приветствия министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, а заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева поздравила участников форума с Днем молодежи Азербайджана, рассказав о мужестве и отваге армейской молодежи.

Участники форума приняли обращение к президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

А потом началась концертная программа, составленная из патриотических песен и танцев, которые исполнил творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

Во второй половине дня участники форума побывали на центральной площади города Ханкенди и посетили Ходжалы и Аскеранскую крепость.