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Грузоперевозки по МТК "Север-ЮГ" вырастут в два раза к 2025 году

Грузоперевозки по МТК &quot;Север-ЮГ&quot; вырастут в два раза к 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшие годы Россия сосредоточит внимание на развитии потенциала коридора Север-Юг. Уже в 2025 году грузоперевозки по маршруту удвоятся, а еще через пять лет - утроятся.

Сегодня российский лидер Владимир Путин рассказал, выступая в Северной столице на пленарной сессии ПМЭФ, о планах по развитию транспортного коридора "Север-Юг".

"Особое внимание будем уделять коридору "Север-Юг". Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту"

– Владимир Путин

В прошлом месяце Москва и Тегеран подписали соглашение о том, что Россия построит на территории железную дорогу Решт-Астара, которая позволит завершить МТК и использовать его в полную силу.

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