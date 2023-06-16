Грузоперевозки по МТК "Север-ЮГ" вырастут в два раза к 2025 году

Опубликовано: 16:46, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие годы Россия сосредоточит внимание на развитии потенциала коридора Север-Юг. Уже в 2025 году грузоперевозки по маршруту удвоятся, а еще через пять лет - утроятся.

Сегодня российский лидер Владимир Путин рассказал, выступая в Северной столице на пленарной сессии ПМЭФ, о планах по развитию транспортного коридора "Север-Юг".

"Особое внимание будем уделять коридору "Север-Юг". Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту"

– Владимир Путин

В прошлом месяце Москва и Тегеран подписали соглашение о том, что Россия построит на территории железную дорогу Решт-Астара, которая позволит завершить МТК и использовать его в полную силу.