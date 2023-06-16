Грузоперевозки по МТК "Север-ЮГ" вырастут в два раза к 2025 году

В ближайшие годы Россия сосредоточит внимание на развитии потенциала коридора Север-Юг. Уже в 2025 году грузоперевозки по маршруту удвоятся, а еще через пять лет - утроятся.
Сегодня российский лидер Владимир Путин рассказал, выступая в Северной столице на пленарной сессии ПМЭФ, о планах по развитию транспортного коридора "Север-Юг".
"Особое внимание будем уделять коридору "Север-Юг". Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту"
– Владимир Путин
В прошлом месяце Москва и Тегеран подписали соглашение о том, что Россия построит на территории железную дорогу Решт-Астара, которая позволит завершить МТК и использовать его в полную силу.