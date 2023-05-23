Как Россия и Иран будут строить Решт-Астара?

Опубликовано: 10:30, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве рассказали подробности готовящегося строительства участка Решт-Астара. После завершения этой железной дороги МТК Север-Юг будет полностью готов к использованию.

Детали строительства участка железнодорожной дороги Решт-Астара, с созданием которого будет завершен и готов к эксплуатации МТК Север-Юг, рассказал глава Минтранса России Виталий Савельев.

Министр уточнил, что работы РФ и ИРИ будут вести в целом совместно, однако некоторые моменты будут все же разделяться.

"Строительные материалы, которые явно существенно дешевле в Иране, например, цемент, песок гравий, будет браться с территории Ирана. Более сложные изделия, основная составляющая объема финансирования - пойдет российским компаниям. Это рельсы, железобетонные изделия, вагоны, локомотивы, оборудование автоматики, сигнализации и т. д."

— Виталий Савельев

По его словам, идет активный поиск компаний, готовых участвовать в реализации проекта.

Колея участка Решт-Астара

Глава Минтранса также рассказал и о том, какой будет колея на участке. По словам Савельева, было решено сделать ее совмещенной.

"Мы начинаем с колеи 1435, но мы будем строить совмещенную колею, которая позволит при необходимости расширения объема перевозки положить еще один рельс (для 1520 - ред.)"

— Виталий Савельев

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Генконтракт

Министр прокомментировал и связанную с документами сторону строительства. Генконтракт между Москвой и Тегераном, отметил он, планируется подготовить в ближайшие несколько месяцев.

Савельев подчеркнул, что основные моменты уже согласованы - это было сделано во время визита в Иран. Затем последует обмен письма и информацией о компаниях-участницах проекта с обеих сторон.

Глава ведомства добавил, что средства на строительство уже выделены. Поэтому стороны активно готовятся к его реализации.

Почему дорогу в Иране строит Россия?

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразила уверенность в том, что именно участие России позволит гарантированно завершить строительство участка Решт-Астара проекта "Север-Юг".

"Если Россия выполнит обещанное, то дорога, конечно, будет. Участок Решт-Астара очень сложный с географической точки зрения. Потому его так долго не могла достроить иранская сторона, что это технологически тяжело, а не потому только, что не хватало финансирования. Если наши компании готовы предоставить необходимые технологии, то они внесут огромный вклад в завершение магистрали "Север-Юг"", - сказала она.

"Конечно, и нам, и Ирану Международный транспортный коридор "Север-Юг" необходим. Он очень много лет не мог состыковаться из-за этого небольшого участка Решт-Астара. Все-таки западное побережье Каспийского моря имеет большее значение для функционирования МТК, и построенный маршрут будет способствовать увеличению грузооборота", - добавила Нина Мамедова.

Россия будет обслуживать "Север-Юг" в Иране

Экономист обратила внимание, что одним строительством дороги участие российских компаний в запуске "Север-Юга" на территории Ирана не закончится. "Завершение Международного транспортного коридора как единого транспортного комплекса создаст основу для долгосрочного сотрудничества. Для Ирана, даже в случае улучшений его отношений с Западом вплоть до отмены санкций, "Север-Юг" будет создавать стратегический интерес в поддержании постоянного грузопотока через Россию и Азербайджан", - отметила она.

"Это будет выгодно и нам, и Азербайджану, и Ирану. Тем более что МТК даст возможность Ирану использовать этот путь для торговли с западными странами. Он же по первоначальному проекту предположительно доходил не только до Санкт-Петербурга, но и до Финляндии. "Север-Юг" позволит подключить к глобальным грузопотокам грузы из Северной Европы", - заключила Нина Мамедова.