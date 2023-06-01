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Грузинский премьер получил обещания от лидеров ЕС по статусу страны

Грузинский премьер получил обещания от лидеров ЕС по статусу страны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузия может рассчитывать на получение статуса кандидата в члены ЕС, считает Гарибашвили. Лидеры ЕС дали ему устные обещания поддержать Грузию на ее пути в Европу.

Лидеры Евросоюза пообещали предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, рассказал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Все те европейские коллеги, друзья, с которыми я сегодня беседовал, дали мне устное обещание, что они поддержат нас, когда будет рассматриваться наш вопрос. Они признают тот прогресс, которого мы достигли"

– Гарибашвили

Премьер побеседовал с европейскими лидерами в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества.

Год назад ЕС отказал Грузии и выдвинул 12 условий, по результатам выполнения которых будет обсуждаться вопрос о том, чтобы предоставить стране статус кандидата.

В Тбилиси не раз заявляли, что заинтересованы в европейской интеграции, однако до тех пор власти будут принимать решения в интересах прежде всего Грузии. Так, введение санкций против России повлечет негативные последствия для экономики страны.

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