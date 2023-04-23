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Госдепартамент США выступил против Азербайджана

Госдепартамент США выступил против Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател осудил Азербайджан за установку КПП на армяно-азербайджанской границе в точке въезда на Лачинскую дорогу. По его словам, Баку обязан предоставить бесконтрольный проезд по Лачинскому коридору любых грузов, то есть в том числе оружия и боевиков.

Госдепартамент США предпочел осудить законную установку властями Азербайджана КПП на армяно-азербайджанской границе у точки въезда на Лачинскую дорогу. Об этом свидетельствует заявление заместителя пресс-секретаря ведомства Веданта Патела.

Пател поддержал конфронтационную позицию Еревана о необходимости бесконтрольного передвижения по Лачинскому коридору, в том числе неограниченного ввоза в Карабахский экономический район Азербайджана армянских вооружений и боевиков.

Представитель Госдепартамента сформулировал это требование как "свободное движение граждан и грузов" по Лачинской дороге. В связи с тем, что бесконтрольных перевозок запрещенных грузов по Лачинскому коридору больше не будет, Пател озвучил "глубокую обеспокоенность США".

По его словам, азербайджанский КПП, которых положит конец эскалации военной напряженности в регионе, "подорвет усилия по укреплению доверия", никак не комментируя тот факт, что предыдущие два года вместо доверия дали Азербайджану только минирование азербайджанской земли армянскими минами и регулярные обстрелы из зоны временного размещения российских миротворцев, где по-прежнему находятся армянские боевики.

Завершая свою речь, он призвал Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам (не уточняя, что переговоры блокируются Ереваном) и прекратить провокации у границы (не упоминая о постоянных трансграничных обстрелах с армянской стороны).

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