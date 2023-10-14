Городам Ставрополья гарантируют тепло

Опубликовано: 5:29, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставрополье готовится к тотальному обновлению объектов ЖКХ в сфере водоснабжения и теплообеспечения. В частности, в регионе будут строиться новые котельные.

Старт сразу нескольким инфраструктурным проектам будет дан в Ставропольском крае. По инициативе местных властей в регионе готовится обновление тепломагистралей и строительство котельных.

"В Невинномысске до конца 2024 года планируется обновить два крупных участка тепломагистралей общей протяженностью 4,2 километра. А в городах Нефтекумске и Пятигорске построят новые блочно-модульные котельные"

– министерство ЖКХ Ставропольского края

Всего планируется возвести более двух десятков объектов ЖКХ. Это позволит улучшить качество жизни 120 тыс человек. Средства на реализацию инициатив будут выделяться как центральными, так и региональными властями.