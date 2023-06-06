Головокружительный поворот - пропавшая в Геленджике найдена в другом городе

Полиция нашла живой и здоровой ранее пропавшую без вести 25-летнюю жительницу Геленджика.
Валентина Гаврилова пропала в станице Кабардинка в Геленджике в конце мая. Последний раз девушка выхолила на связь в понедельник 29 мая. Заявление о пропаже человека поступило в правоохранительные органы от подруги Гавриловой. Поиски дали неожиданный результат. Вероятно, девушка решила с понедельника начать новую жизнь и переехала в Новороссийск, где нашла работу.
"Двадцатипятилетняя девушка, пропавшая без вести из поселка Кабардинка в конце мая, найдена в ходе поисковых мероприятий… Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, девушка самостоятельно переехала в город Новороссийск для дальнейшего проживания и трудоустроилась"
– ГУМВД по Краснодарскому краю
На резкие перемены в жизни «пропавшая» решилась не советуясь с подругой, свой переезд она обсуждала и решила даже не прощаться.