Головокружительный поворот - пропавшая в Геленджике найдена в другом городе

Опубликовано: 11:28, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Геленджике неожиданным образом завершились поиски девушки, пропавшей 9 дней назад. Что произошло за эти дни? Девушка кардинально поменяла свою жизнь, она найдена живой и здоровой в Новороссийске - теперь она живет и работает там.

Полиция нашла живой и здоровой ранее пропавшую без вести 25-летнюю жительницу Геленджика.

Валентина Гаврилова пропала в станице Кабардинка в Геленджике в конце мая. Последний раз девушка выхолила на связь в понедельник 29 мая. Заявление о пропаже человека поступило в правоохранительные органы от подруги Гавриловой. Поиски дали неожиданный результат. Вероятно, девушка решила с понедельника начать новую жизнь и переехала в Новороссийск, где нашла работу.

"Двадцатипятилетняя девушка, пропавшая без вести из поселка Кабардинка в конце мая, найдена в ходе поисковых мероприятий… Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, девушка самостоятельно переехала в город Новороссийск для дальнейшего проживания и трудоустроилась"

– ГУМВД по Краснодарскому краю

На резкие перемены в жизни «пропавшая» решилась не советуясь с подругой, свой переезд она обсуждала и решила даже не прощаться.