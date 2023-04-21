Опубликовано: 11:36, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры регионов Северного Кавказа поздравили мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам. Они опубликовали свои поздравления в телеграм-каналах.

Руководители регионов, входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа, поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам. Их обращения опубликованы в Telegram-каналах.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем поздравлении отметил, что Ураза-байрам олицетворяет радость обновления, пробуждая в верующих самые светлые чувства и символизируя стремление к духовному очищению и гармонии.

Он подчеркнул, что праздник также побуждает людей к дружбе и созиданию, укреплению семейных устоев, состраданию и помощи нуждающимся.

Дагестанский лидер Сергей Меликов также поздравил мусульман с праздником. Он напомнил, что сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам в непростых условиях, когда люди разных национальностей и конфессий отстаивают будущее России.

Меликов добавил, что сегодняшнее время требует от нас сплоченности, единства, стойкости и мужества.

С поздравительным словом обратился и глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем письме он заявил, что Ид аль-Фитр - замечательный и по-настоящему добрый праздник, укрепляющий родственные и дружеские узы, наполняющий улицы городов и сел радостью, необычайной атмосферой всеобъемлющей доброты и милосердия.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пожелал мусульманам, чтобы сегодняшний праздничный день принес в каждым дом он принесет благодать и довольство Всевышнего.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подчеркнул, что Ураза-байрам олицетворяет сострадание, любовь к ближнему, отзывчивость, помощь тому, кто оказался в беде, уважение к старшим. По его словам, это те высоконравственные принципы, объединяющие и делающие сильнее граждан России.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло в своем поздравлении напомнил, что Ураза-байрам является неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия ислама, утверждающий идеалы гуманизма и взаимного уважения, служащий сближению людей, независимо от их национальности и вероисповедания

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также поздравил православных с праздником. Глава региона заявил, что высокие религиозные ценности служат укреплению патриотизма и гражданского согласия, взаимопонимания и единства многонационального Ставрополья.