Главы МИД России и Ирана обсудили двустороннюю и региональную проблематику

Телефонный разговор провели сегодня, по инициативе иранской стороны, министры иностранных дел России и ИРИ Сергей Лавров и Аббас Аракчи.

Сегодня состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы, которая прошла по инициативе Тегерана, стороны обсудили актуальные двусторонние и региональные темы.

Дипломаты приветствовали достигнутое Афганистаном и Пакистаном при посредничестве Катара и Турции соглашение о взаимном прекращении огня и перестрелок на границе.

"Призвали к продолжению диалога между двумя дружественными государствами для разрешения разногласий политико-дипломатическими средствами в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности"

– МИД России

Министры также поговорили о ситуации на Ближнем Востоке, уделив особое внимание палестино-израильскому урегулированию, а также обсуждению этой проблемы в Совбезе ООН. Стороны также коснулись хода событий в Совете управляющих МАГАТЭ, указав на антииранскую кампанию, которую пытаются развязать Франция, Британия и Германия.

Лавров и Аракчи также обменялись мнениями по ряду аспектов отношений Москвы и Тегерана.

Главы МИД заявили об обоюдном настрое на полноценную реализацию начавшего действовать второго октября Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.