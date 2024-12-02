Вестник Кавказа

Главы МИД ЕС обсудят последствия ситуации в Сирии для Европы

Главы МИД ЕС обсудят последствия ситуации в Сирии для Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители стран ЕС соберутся на встречу для обсуждения обстановки в Сирии. Одной из тем переговоров станут последствия в САР для стран Европы.

В ближайший четверг, 12 декабря, состоится встреча глав МИД стран-членов Евросоюза, центральной темой которой станут последние событие в Сирии. Об этом рассказал руководитель МВД Польши.

"Мы будем разговаривать о том, каковы последствия того, что происходит в Сирии"

– Томаш Семоняк

Он допустил, что в Европу из Сирии хлынет новый поток беженцев.

Глава польского МИД также добавил, что с сирийцы, прожившие в течение 10 лет в лагерях беженцев в Турции, намерены вернуться в САР.

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