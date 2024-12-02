Главы МИД ЕС обсудят последствия ситуации в Сирии для Европы

Представители стран ЕС соберутся на встречу для обсуждения обстановки в Сирии. Одной из тем переговоров станут последствия в САР для стран Европы.
В ближайший четверг, 12 декабря, состоится встреча глав МИД стран-членов Евросоюза, центральной темой которой станут последние событие в Сирии. Об этом рассказал руководитель МВД Польши.
"Мы будем разговаривать о том, каковы последствия того, что происходит в Сирии"
– Томаш Семоняк
Он допустил, что в Европу из Сирии хлынет новый поток беженцев.
Глава польского МИД также добавил, что с сирийцы, прожившие в течение 10 лет в лагерях беженцев в Турции, намерены вернуться в САР.