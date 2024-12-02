Вестник Кавказа

В Турции ожидают возвращения сирийских беженцев на родину

В Турции ожидают возвращения сирийских беженцев на родину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Турции проживают почти 3 млн беженцев из Сирии. В Анкаре полагают, что большая их часть вернется на родину после деэскалации конфликта.

В Турции ожидают, что значительная часть сирийских беженцев вернется на родину, если ситуация в арабской республике нормализуется.  Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

"Если в Сирии будет установлен новый порядок... Если оппозиционные группы примирятся между собой и стабилизируют ситуацию в стране... Если удастся избежать внутреннего конфликта... Если в стране установится атмосфера мира и безопасности... Большинство сирийских беженцев в Турции вернутся в свои страны"

– Hürriyet

При этом в издании также допустили, что некоторые из беженцев  пожелают остаться на территории Турции. 

Сообщается, что в Турции сейчас находятся почти 3 млн граждан Сирии, которые бежали от боевых действий.

Напомним, в минувшие выходные в Сирии произошел государственный переворот, Башар Асад оставил пост президента и вылетел в Москву, где получил политическое убежище.

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