Вестник Кавказа

В Сирии отсутствуют организованные российские туристы

В Сирии отсутствуют организованные российские туристы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российских путешественников в туристических группах нет в Дамаске и Сирии в целом. Об этом свидетельствуют данные туроператоров.

В Сирии нет организованных туристов из России, заверили в Минэкономразвития РФ, ссылаясь на данные туроператоров.

«Организованных туристов в Сирии в настоящее время нет»

- Минэкономразвития

Напомним, что накануне утром Дамаск был захвачен боевиками, а президент Сирии Башар Асад покинул страну и сбежал в Россию на самолете. В городе начались погромы: было разграблено посольство Ирана, дворец Асада и несколько домов в правительственном квартале.

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