В Сирии отсутствуют организованные российские туристы

Российских путешественников в туристических группах нет в Дамаске и Сирии в целом. Об этом свидетельствуют данные туроператоров.

В Сирии нет организованных туристов из России, заверили в Минэкономразвития РФ, ссылаясь на данные туроператоров.

«Организованных туристов в Сирии в настоящее время нет»

- Минэкономразвития

Напомним, что накануне утром Дамаск был захвачен боевиками, а президент Сирии Башар Асад покинул страну и сбежал в Россию на самолете. В городе начались погромы: было разграблено посольство Ирана, дворец Асада и несколько домов в правительственном квартале.