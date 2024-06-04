Вестник Кавказа

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекциям едет в Буйнакск 

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекциям едет в Буйнакск 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате отравления водой в Буйнакске пострадали сотни местных жителей. Сегодня в республику прибыл главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекциям. 

Во вторник, 11 июня, в Дагестан прибыл Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России. Соответствующую информацию подтвердили в самом министерстве. 

"Намечены планы организационной работы для помощи пациентам и предотвращения распространения инфекции. В очаге проводятся профилактические мероприятия, назначение бактериофага и вакцинация от вирусного гепатита А"

– пресс-служба ведомства 

Вместе с дагестанскими коллегами представитель ведомства отправился в Центральную больницу города Буйнакска. Там он будет оказывать помощь местным специалистам как консультационного, так и организационного характера. 

Там он будет консультировать местных специалистов и помогать им с организационными вопросами. 

Что произошло в Буйнакске?

В период с 7 по 10 июня в дагестанском городе отравились более 270 человек, 84 из которых были отвезли в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. 

Причиной отравления стала вода. В ходе лабораторных исследований специалисты выявили в ней дизентерию, ротавирусы и норовирусы. 
По данному факту завели уголовное дело. Прокуратура республики приступила к своей проверке.

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