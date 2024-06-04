Главный внештатный специалист Минздрава по инфекциям едет в Буйнакск 

Во вторник, 11 июня, в Дагестан прибыл Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России. Соответствующую информацию подтвердили в самом министерстве.
"Намечены планы организационной работы для помощи пациентам и предотвращения распространения инфекции. В очаге проводятся профилактические мероприятия, назначение бактериофага и вакцинация от вирусного гепатита А"
– пресс-служба ведомства
Вместе с дагестанскими коллегами представитель ведомства отправился в Центральную больницу города Буйнакска. Там он будет оказывать помощь местным специалистам как консультационного, так и организационного характера.
Там он будет консультировать местных специалистов и помогать им с организационными вопросами.
Что произошло в Буйнакске?
В период с 7 по 10 июня в дагестанском городе отравились более 270 человек, 84 из которых были отвезли в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.
Причиной отравления стала вода. В ходе лабораторных исследований специалисты выявили в ней дизентерию, ротавирусы и норовирусы.
По данному факту завели уголовное дело. Прокуратура республики приступила к своей проверке.