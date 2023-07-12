Глава Минобороны Израиля прибудет в Баку на два дня

Азербайджан и Израиль обсудят безопасность в регионе и укрепление сотрудничества. Для этого визит в Баку совершит глава Минобороны Израиля. Министра примет Ильхам Алиев, также состоится встреча с главой Минобороны Азербайджана.
В столицу Азербайджана с двухдневным визитом сегодня прибудет министр обороны Израиля Йоав Галант.
Самолет с делегацией из Израиля приземлится в аэропорту Баку вечером в среду, рассказал информированный дипломатический источник, информирует Mignews.
Галант встретится с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, также запланированы переговоры с руководителем оборонного ведомства генерал-полковником Закиром Гасановым.
Визит призван укрепить стратегические отношения двух государств, будет обсуждаться политическое сотрудничество и потенциал развития связей в сфере безопасности, промышленности. На повестке будет стоять вопрос возможностей укрепления стабильности в регионе.