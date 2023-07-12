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Глава Минобороны Израиля прибудет в Баку на два дня

Глава Минобороны Израиля прибудет в Баку на два дня
© Фото: сайт президента Азербайджана
Азербайджан и Израиль обсудят безопасность в регионе и укрепление сотрудничества. Для этого визит в Баку совершит глава Минобороны Израиля. Министра примет Ильхам Алиев, также состоится встреча с главой Минобороны Азербайджана.

В столицу Азербайджана с двухдневным визитом сегодня прибудет министр обороны Израиля Йоав Галант.

Самолет с делегацией из Израиля приземлится в аэропорту Баку вечером в среду, рассказал информированный дипломатический источник, информирует Mignews.

Галант встретится с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, также запланированы переговоры с руководителем оборонного ведомства генерал-полковником Закиром Гасановым.

Визит призван укрепить стратегические отношения двух государств, будет обсуждаться политическое сотрудничество и потенциал развития связей в сфере безопасности, промышленности. На повестке будет стоять вопрос возможностей укрепления стабильности в регионе.

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