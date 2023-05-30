Израиль и Азербайджан меняют мир

Азербайджан и Израиль связывают годы плодотворного сотрудничества, об этом, в частности, заявил президент Израиля Ицхак Герцог после состоявшихся переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Далее он подчеркнул, что Азербайджан обладает большим влиянием в мире и регионе.
В частности Герцог отмети влияние Азербайджана на энергетический сектор Европы, в целом, на регион, Азию, Ближний Восток.
«Мы рассмотрели глобальную, региональную структуру безопасности, которой Иран создает опасность и угрозу, обстоятельно обсудили этот вопрос»
– Ицхак Герцог
В заключение президент Израиля отметил, что взаимоуважение между азербайджанским и еврейским народами показывает пример того, как сотрудничество стран меняет мир в лучшую сторону.
«Мир, общее благосостояние вместе с нашим стратегическим взглядом на хорошие дела, эффективный, справедливый, дружеский диалог между евреями и мусульманами – это желаемый подход, который мы можем продемонстрировать»
– Ицхак Герцог