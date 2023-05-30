Израиль и Азербайджан меняют мир

Опубликовано: 18:21, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудничество Азербайджана и Израиля – пример того, как страны могут менять мир.

Азербайджан и Израиль связывают годы плодотворного сотрудничества, об этом, в частности, заявил президент Израиля Ицхак Герцог после состоявшихся переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Далее он подчеркнул, что Азербайджан обладает большим влиянием в мире и регионе.

В частности Герцог отмети влияние Азербайджана на энергетический сектор Европы, в целом, на регион, Азию, Ближний Восток.

«Мы рассмотрели глобальную, региональную структуру безопасности, которой Иран создает опасность и угрозу, обстоятельно обсудили этот вопрос»

– Ицхак Герцог

В заключение президент Израиля отметил, что взаимоуважение между азербайджанским и еврейским народами показывает пример того, как сотрудничество стран меняет мир в лучшую сторону.

«Мир, общее благосостояние вместе с нашим стратегическим взглядом на хорошие дела, эффективный, справедливый, дружеский диалог между евреями и мусульманами – это желаемый подход, который мы можем продемонстрировать»

– Ицхак Герцог