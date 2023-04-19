Израиль объявил о расширении связей с Азербайджаном

Израиль заинтересован в укреплении, расширении и интенсификации связей с Азербайджаном во всех областях. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе переговоров с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Далее Коэн поставил акцент на том, что израильские компании проявляют активный интерес в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами.
В свою очередь Джаббаров обратил внимание на то, что открытие посольства Азербайджана в Израиле говорит о том, что отношения стран вышли на новый партнерский уровень.
«Азербайджано-израильская совместная межправительственная комиссия, а также торговое представительство АР в Израиле являются важными платформами для развития партнерства между нашими странами»
– особо отметил он.
Далее Джаббаров подчеркнул, что Израиль и Азербайджан активно расширяют взаимодействие в экономической сфере. В частности, по словам министра, в настоящее время активно развивается инвестиционное сотрудничество, значительную прибыль приносит совместная работа в области сельского хозяйства, IT-индустрии и сфере инноваций. Динамично развивается взаимодействие в области туризма, фармацевтики и других сферах.
Джаббаров также отметил, что между странами налажено сотрудничество в строительных проектах, которые реализуются на освобожденных территориях Азербайджана.
Кроме того, стороны обсудили актуальное состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Израилем.