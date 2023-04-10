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Азербайджан и Израиль удвоят товарооборот

Азербайджан и Израиль удвоят товарооборот
© Фото: сайт МИД Азербайджана
В израильском посольстве в Азербайджане анонсировали увеличение двустороннего товарооборота в два раза. Там же добавили, что открытие азербайджанского посольства в Израиле расширит сотрудничество.

Руководитель израильской дипломатической миссии в Баку Джордж Дик сообщил о скором увеличении товарооборота между Азербайджаном и Израилем. По его словам, процесс в этом году удвоится.

Он напомнил, что сегодня Израиль и Азербайджан связывают тесные дружеские отношения, а расширение двусторонних экономических связей еще сильнее скажется на взаимодействии двух государств.

Дипломат отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Израилем в настоящее время высокий, поэтому страны планируют диверсифицировать торговлю. По словам посла, появление азербайджанского посольства в Израиле положительно скажется на расширении партнерства.

Посольство Азербайджана открыли в Израиле

Посольство Азербайджана открыли в Израиле

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