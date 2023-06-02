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Глава Минэкономики Азербайджана и премьер Грузии обсудили экономические проекты

министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© Фото: официальный сайт правительства Грузии
Глава Минэкономики встретился сегодня в Тбилиси с премьером Грузии. Стороны поговорили о совместных проектах в экономике, энергетике и транспорте.

В пятницу, 2 июня, состоялась встреча главы Минэкономики Азербайджана и премьер-министра Грузии. Об этом сообщили в грузинском правительстве по итогам переговоров, прошедших в Тбилиси.

В ходе беседы Микаил Джаббаров и Ираклий Гарибашвили обменялись мнениями о динамике экономического сотрудничества и по основным направлениям стратегического партнерства двух стран.

Во время разговора было акцентировано внимание на том, что важно продолжать развивать политический диалог.

Кроме того, азербайджанский министр и грузинский премьер отметили, что Баку и Тбилиси успешно реализуют различные проекты в экономической энергетический сферах, а также транспортные проекты.

Помимо этого, на переговорах прозвучала готовность к более тесному взаимодействию, чтобы полностью реализовать имеющийся у Азербайджана и Грузии потенциал для сотрудничества.

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