Глава Минэкономики Азербайджана и премьер Грузии обсудили экономические проекты

Опубликовано: 18:53, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт правительства Грузии

Глава Минэкономики встретился сегодня в Тбилиси с премьером Грузии. Стороны поговорили о совместных проектах в экономике, энергетике и транспорте.

В пятницу, 2 июня, состоялась встреча главы Минэкономики Азербайджана и премьер-министра Грузии. Об этом сообщили в грузинском правительстве по итогам переговоров, прошедших в Тбилиси.

В ходе беседы Микаил Джаббаров и Ираклий Гарибашвили обменялись мнениями о динамике экономического сотрудничества и по основным направлениям стратегического партнерства двух стран.

Во время разговора было акцентировано внимание на том, что важно продолжать развивать политический диалог.

Кроме того, азербайджанский министр и грузинский премьер отметили, что Баку и Тбилиси успешно реализуют различные проекты в экономической энергетический сферах, а также транспортные проекты.

Помимо этого, на переговорах прозвучала готовность к более тесному взаимодействию, чтобы полностью реализовать имеющийся у Азербайджана и Грузии потенциал для сотрудничества.