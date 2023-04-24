Опубликовано: 14:21, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Баку и Тбилиси подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Свои подписи под документом поставили главы оборонных ведомств двух государств.

Глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе, находясь с визитом в Баку, подписал вместе с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым обновленный документ о сотрудничестве в оборонной сфере, пишет пресс-служба МО Грузии.

"Оборонные ведомства Грузии и Азербайджана продолжат сотрудничество. Обновленное соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана в сфере обороны было оформлено в рамках визита в Азербайджан министра обороны Грузии", - говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана отметили, что, помимо подписания, делегация из Грузии возложила венок к монументу "Вечный огонь" на Аллее шехидов. Далее двусторонней встрече Гасанов рассказал Бурчуладзе об армянских провокациях на границе и территории Азербайджана.

Также стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества между Баку, Тбилиси и Анкарой, а также обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе. Министры договорились расширять сотрудничество в военной, военно-технической сферах.