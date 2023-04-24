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Ильхам Алиев встретился с главой МО Грузии

Алиев принял Бурчуладзе
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев принял в Баку Джуаншера Бурчуладзе. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и вопросы, связанные с безопасностью на Южном Кавказе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главой грузинского Минобороны Джуаншером Бурчуладзе, сообщает пресс-служба главы государства.

Алиев и Бурчуладзе отметили, что сегодня отношения между Баку и Тбилиси являются братскими и дружественными. Они подчеркнули, что Азербайджан и Грузия развивают двусторонние связи в различных сферах, в том числе и военной.

Далее президент и министр вспомнили визит грузинского премьера Ираклия Гарибашвили в Баку, заявив, что в ходе его приезда состоялись плодотворные обсуждения, касаемые углубления контактов между странами.

В заключение Алиев и Бурчуладзе поговорили о перспективах двустороннего партнерства и затронули вопросы, связанные с безопасностью на Южном Кавказе.

Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили встретились в Баку

Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили встретились в Баку

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