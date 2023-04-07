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Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили встретились в Баку

Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили
© Фото: АзерТАдж
Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках поездки Ираклий Гарибашвили собирается пообщаться с лидером соседней республики Ильхамом Алиевым

В пятницу с визитом в Азербайджан прибыла грузинская делегация, возглавляемая премьер-министром. В администрации правительства рассказали, что в поездке Ираклия Гарибашвили сопровождают руководитель администрации правительства, глава МИД и глава Минэкономики.

В Баку премьер Грузии немедленно отправился в президентскую резиденцию, где его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам переговоров они сделают совместное заявление для прессы.

В начале года Гарибашвили отмечал, что связи Тбилиси и Баку проверены временем. В частности, он обращал внимание на то, что Грузии и Азербайджану удалось совместно реализовать в регионе ряд важных исторических проктов.

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