Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, темой беседы стали усилия по завершению конфликта на Украине.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня позвонил генсеку НАТО Марку Рютте, чтобы обсудить с ним подготовку к саммиту НАТО и обсудить последние события на Украине, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Фидан и Рютте обсудили усилия, направленные на завершение российско-украинского конфликта и подготовку к саммиту НАТО, запланированному на 24-25 июня в Гааге"

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Подробности беседы не сообщаются, передает РИА Новости.

Напомним, мы писали ранее о том, что 2 июня снова в Стамбуле и снова по инициативе России состоялся второй раунд возобновленных переговоров Москва-Киев по украинскому урегулированию. Появление российской делегации в Стамбуле во главе с Владимиром Мединским доказало, что Москва не поддается на провокации и готова на серьезный разговор о мире, при этом оставляя за собой право на симметричный или ассиметричный ответ на украинские атаки. Украину представляли все те же - глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.