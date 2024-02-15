Глава Дагестана пообщается с журналистами

Сергей Меликов на площадке ТАСС расскажет журналистам о социально-экономическом развитии Дагестана. Пресс-конференция главы республики состоится 27 февраля.

На площадке ТАСС пройдет пресс-конференция руководителя Дагестана Сергея Меликова. Она будет посвящена социально-экономическому развитию республики.

Пресс-конференция состоится 27 февраля. На ней глава региона расскажет о проектах, которые сегодня реализуются в Дагестане. Кроме того, он затронет тему туризма и инвестиций. Меликов также поговорит о перспективах развития республики.

На пресс-конференцию смогут попасть работники СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного документа.

Стоит добавить, что встреча Меликова с журналистами пройдет в гибридном формате. Ее можно будет увидеть на сайте ТАСС и на странице во ВКонтакте.