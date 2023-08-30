Гигантский полоз стал ньюсмейкером в Невинномысске

Никого не оставила равнодушным новость о гигантском полозе, случайно оказавшемся в гараже жителя Невинномысска. Впоследствии змею выловили и отпустили, а ситуацию прокомментировал глава города.

Огромная змея заползла в гараж жителя Невинномысска. Прибывшие на место спасатели были поражены размерами этого узорчатого полоза.

Спасатели проявили профессионализм и мастерство во время операции по отлову змеи. Используя специальное оборудование, они справились с задачей. После удачного захвата змеи её быстро и безопасно вынесли из гаража и доставили в естественную среду обитания.

Новость прокомментировал глава города.

"Часто люди, встречая змею, паникуют и пытаются уничтожить ее. Однако не следует убивать рептилию. Змеи не нападают первыми, но если почувствуют угрозу, будут защищаться, как и любое другое животное"

– глава Невинномысска Михаил Миненков

Также он отметил, что змеи играют важную роль в экосистеме, и вмешательство человека в их жизнь может привести к негативным последствиям.