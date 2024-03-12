Генсек НАТО завершает свой визит на Южный Кавказ

Глава Североатлантического альянса покинул Грузию и прибыл в Армению. Этой поездкой он завершает свое трехдневное турне по странам Южного Кавказа.

Во вторник, 19 марта, генсек НАТО прибыл в Ереван. Об этом сообщают армянские СМИ.

В столичном аэропорту Йенса Столтенберга встретили замглавы Минобороны Армении Грачья Саркисян и замглавы МИД Ваан Костанян.

В ходе визита глава Североатлантического альянса пообщается с премьер-министром и президентом республики Николом Пашиняном и Ваагном Хачатряном.

Поездкой в Армению глава организации завершает свое турне по странам Южного Кавказа. Ранее он побывал в Азербайджане и Грузии, где провел переговоры с официальными лицами этих стран.