Где безопасно купаться на Ставрополье

Опубликованы списки водоемов Ставрополья, купание в которых безопасно. Качество воды соответствует всем санитарным требованиям.

Власти Ставрополья представили список водоемов региона, безопасных для купания. Согласно официальному перечню, в список разрешенных для купания мест на Ставрополье вошли 14 водоемов. Эти места прошли проверку и соответствуют всем санитарным нормам, что гарантирует безопасное времяпрепровождение на воде.

«Это Комсомольский пруд в Ставрополе, две акватории Новотроицкого водохранилища, пруды на базах отдыха в селе Верхнерусское, в акватории балки Ключевка Шпаковском округе, пруды в детском лагере села Донское Труновского округа и в селе Пелагиада. Также в списке – городские озера Георгиевска, Ессентуков и Новопавловска, прибрежная зона пруда на реке Грязнушка в Благодарненском округе, а также водохранилище в урочище «Волчьи ворота»

– пресс-служба администрации региона

В тех водоемах, которые попали в список, вода соответствует всем необходимым стандартам качества. Также требованиям безопасности соответствует вся необходимая инфраструктура близ водоемов.