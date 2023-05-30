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Гарибашвили: страна обязана "Грузинской мечте" миром

Гарибашвили: страна обязана &quot;Грузинской мечте&quot; миром
© Фото: сайт главы правительства Грузии
"Грузинская мечта" открыла в истории Грузию новую страницу - страницу мира. Премьер Грузии напомнил, что страна живет без конфликтов все горы, что правит эта партия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заметил, что в стране за время правления "Грузинской мечты" не произошли ни одного конфликта, при текущей правящей партии Грузия живет мирно.

"У нас были войны, эскалация и конфликты при других правительствах с 90-х годов. В наш период такого не было, и мы не потеряли ни одной территории. Это хороший пример. Мы создаем хороший прецедент. Мы показываем, как выжить маленькой стране в этом турбулентном мире"

– Гарибашвили

На взаимосвязь мирного периода в Грузии с тем, какая партия находится у власти, грузинский премьер указал, выступая на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.

Отметим, что "Грузинская мечта" находится у власти более 10 лет - с 2012 года.

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