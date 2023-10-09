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Гарибашвили рассказал о сотрудничестве Грузии и Азербайджана

Гарибашвили рассказал о сотрудничестве Грузии и Азербайджана
© Фото: сайт правительства Грузии
Ираклий Гарибашвили дал оценку визиту президента Азербайджана в Грузию. Он добавил, что Тбилиси и Баку намерены укреплять взаимные связи.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили прокомментировал итоги приезда азербайджанского президента Ильхама Алиева в Тбилиси.

На своей странице в социальной сети «X» он отметил, что сегодня Азербайджан и Грузия нацелены на укрепление взаимных связей и развитие отношение в различных сферах ради стимулирования экономического роста.

"Мы изучаем совместные возможности в области торговли, энергетики, устойчивого развития и инфраструктуры на благо наших людей. Подтвердил поддержку Грузией прочного мира и стабильности в регионе"

- Ираклий Гарибашвили

Ильхам Алиев в Грузии

Ранее президент Азербайджана совершит официальный визит в Тбилиси. В ходе своего приезда он провел переговоры с руководителем правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили обсудил с Ильхамом Алиевым проблемы региона

Ираклий Гарибашвили обсудил с Ильхамом Алиевым проблемы региона

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