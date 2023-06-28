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Гарибашвили поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© Фото: страница премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсетях
Премьер Грузии поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он подчеркнул, что в стране всегда уважительно относились ко всем религиям.

Премьер-министр Грузии поздравил с праздником Курбан-байрам всех мусульман, проживающих в стране.

"С глубоким уважением и любовью поздравляю наших сограждан мусульман с великим праздником Курбан-байрам, с днем торжества добра, победы добра, взаимоуважения" 

– сказано в сообщении Ираклия Гарибашвили.

Он подчеркнул, что в Грузии всегда уважительно относились ко всем религиям. Это традиция, которой гордится и будет гордиться страна, добавил глава правительства.

"Мы вместе строили нашу страну и продолжим строить и в будущем. Еще раз поздравляю всех мусульман и желаю каждому из них мира и благополучия"

 – заявил глава правительства

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

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