Гарибашвили поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Опубликовано: 14:36, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсетях

Премьер Грузии поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он подчеркнул, что в стране всегда уважительно относились ко всем религиям.

Премьер-министр Грузии поздравил с праздником Курбан-байрам всех мусульман, проживающих в стране.

"С глубоким уважением и любовью поздравляю наших сограждан мусульман с великим праздником Курбан-байрам, с днем торжества добра, победы добра, взаимоуважения"

– сказано в сообщении Ираклия Гарибашвили.

Он подчеркнул, что в Грузии всегда уважительно относились ко всем религиям. Это традиция, которой гордится и будет гордиться страна, добавил глава правительства.

"Мы вместе строили нашу страну и продолжим строить и в будущем. Еще раз поздравляю всех мусульман и желаю каждому из них мира и благополучия"

– заявил глава правительства