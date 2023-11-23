Гарибашвили подвел спортивные итоги года Грузии

Правительство Грузии подвело спортивные итоги года. В 2023 году грузинские спортсмены завоевали более 1300 медалей.

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили подводя итоги года рассказал, что спортсмены республики в 2023 году получили 1330 медали в различных соревнованиях, это 364 медали больше, чем за 2022 год.

"Я также хотел бы с гордостью сказать и поблагодарить наших достойных гордости спортсменов. Грузинские спортсмены завоевали в этом году 1330 медалей в олимпийских и неолимпийских видах спорта, и еще раз спасибо им"

– Ираклий Гарибашвили

Премьер заявил, что власти принимают активные меры, чтобы популяризировать спорт в республике. В частности, в этом году на эти цели из бюджета было потрачено почти $68 млн.

Глава правительства напомнил, что в этом году Грузия проводила несколько важных мировых спортивных соревнований. Например, юношеский чемпионат Европы по футболу.

"В этом году в Грузии прошли важные международные турниры, Грузия как следует подготовилась к проведению чемпионата по футболу среди юношей до 21 года (совместно с Румынией), было построено 11 футбольных полей или капитально реабилитированы старые поля, а финальный матч принял замечательный стадион в Батуми"

– Ираклий Гарибашвили

Также глава правительства отметил, что сейчас грузинские спортсмены активно готовятся к летним Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году летом в Париже.