Гарибашвили объявил о турне в поддержку предвыборной кампании

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» объявил о подготовке к предвыборной кампании. В рамках кампании Гарибашвили планирует посетить регионы страны.

Правящая верхушка Грузии объявила о подготовке к выборам в парламент. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявил о том, что в рамках предвыборной кампании он посетит регионы страны и пообщается с представителями партии.

"Начиная с марта, в ближайшие 100 дней планирую посетить 10 регионов, проведу 10 выездных мероприятий. Я собираюсь встретиться с представителями партии, руководителями региональных организаций, активными жителями, чтобы на местах узнать их потребности. Основной целью этих встреч будет подготовка предвыборной кампании, подготовка к выборам"

- Ираклий Гарибашвили

Гарибавшили подчеркнул, что правящая партия по итогам выбором планирует набрать конституционное большинство. Для этого «Грузинская мечта» планирует мобилизовать все свои ресурсы.

Также он заявил, что шансы оппозиции на предстоящих выборах крайне малы.