Гарибашвили назвал причину восстановления авиасообщения с Россией

Премьер Грузии подчеркнул, что восстановление авиасообщения с РФ не связано с политикой. Этот шаг отвечает интересам граждан Грузии.
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой.
"Авиаперелеты - это часть торгово-экономических отношений, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему вообще. Необходимо отметить, что конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим"
– Ираклий Гарибашвили
Далее премьер подчеркнул, что каждый день грузино-российскую сухопутную границу пересекают тысячи автомобилей, поэтому критиковать восстановление авиасообщения между странами бессмысленно.