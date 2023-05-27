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Гарибашвили назвал причину восстановления авиасообщения с Россией

Гарибашвили назвал причину восстановления авиасообщения с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Премьер Грузии подчеркнул, что восстановление авиасообщения с РФ не связано с политикой. Этот шаг отвечает интересам граждан Грузии.

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой.

"Авиаперелеты - это часть торгово-экономических отношений, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему вообще. Необходимо отметить, что конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим"

– Ираклий Гарибашвили

Далее премьер подчеркнул, что каждый день грузино-российскую сухопутную границу пересекают тысячи автомобилей, поэтому критиковать восстановление авиасообщения между странами бессмысленно.

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