Грузинские авиалинии объявили Зурабишвили персона нон грата

Опубликовано: 11:31, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Грузии

Компания Georgian Airways не пустит на борт своих лайнеров Зурабишвили. Президент Грузии стала персона нон грата после объявления бойкота авиалиниям.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили не сможет летать самолетами Georgian Airways, предупредили в компании.

Зурабишвили решила бойкотировать национального перевозчика из-за начала прямых полетов в Москву. Авиалинии Грузии ждут извинений от президента.

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт"

– Georgian Airways

Помимо президента Грузии, запуском рейсов в РФ недовольны в стране представители оппозиции, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили.

Также Зурабишвили выразила неудовольствие отменой визового режима с РФ, являясь сторонницей движения страны в сторону ЕС. Она считает сближение Грузии с Россией неприемлемым.

Авиасообщение между двумя странами было разрешено 15 мая, из российской столицы первый рейс отправился 19 мая, из грузинской - 20 мая.