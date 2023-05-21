Грузинские авиалинии объявили Зурабишвили персона нон грата

Грузинский президент Саломе Зурабишвили не сможет летать самолетами Georgian Airways, предупредили в компании.
Зурабишвили решила бойкотировать национального перевозчика из-за начала прямых полетов в Москву. Авиалинии Грузии ждут извинений от президента.
"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт"
– Georgian Airways
Помимо президента Грузии, запуском рейсов в РФ недовольны в стране представители оппозиции, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили.
Также Зурабишвили выразила неудовольствие отменой визового режима с РФ, являясь сторонницей движения страны в сторону ЕС. Она считает сближение Грузии с Россией неприемлемым.
Авиасообщение между двумя странами было разрешено 15 мая, из российской столицы первый рейс отправился 19 мая, из грузинской - 20 мая.