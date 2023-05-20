Авиапротесты грузинской оппозиции перешли в ежедневный режим

Опубликовано: 19:57, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" повторяет сегодня вчерашнюю акцию протеста перед парламентом Грузии против полетов в Россию. На данный момент акция проходит мирно в режиме пикета, участники не блокируют движение по проспекту Руставели.

Как сообщают грузинские СМИ, члены радикальной оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и сочувствующие им граждане вновь организуют сегодня несанкционированную акцию протеста против авиационного транспортного сообщения между Грузией и Россией.

Как и накануне, основной площадкой для антиправительственных выступлений оппозиции стал проспект Руставели перед парламентом республики. Пока что акция проходи в режиме пикета, члены ЕНД еще не начали выступать с трибуны.

События на проспекте Руставели контролируют усиленные наряды полиции.

Напомним, что накануне к парламенту Грузии пришло меньше тысячи человек, чтобы заявить о неприемлемости для Грузии регулярного авиационного транспортного сообщения с Россией. Незадолго до полуночи участники акции разошлись по домам, беспорядков не было зафиксировано.