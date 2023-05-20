Авиапротесты грузинской оппозиции перешли в ежедневный режим

Как сообщают грузинские СМИ, члены радикальной оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и сочувствующие им граждане вновь организуют сегодня несанкционированную акцию протеста против авиационного транспортного сообщения между Грузией и Россией.
Как и накануне, основной площадкой для антиправительственных выступлений оппозиции стал проспект Руставели перед парламентом республики. Пока что акция проходи в режиме пикета, члены ЕНД еще не начали выступать с трибуны.
События на проспекте Руставели контролируют усиленные наряды полиции.
Напомним, что накануне к парламенту Грузии пришло меньше тысячи человек, чтобы заявить о неприемлемости для Грузии регулярного авиационного транспортного сообщения с Россией. Незадолго до полуночи участники акции разошлись по домам, беспорядков не было зафиксировано.