РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Авиапротесты грузинской оппозиции перешли в ежедневный режим

Авиапротесты грузинской оппозиции перешли в ежедневный режим
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" повторяет сегодня вчерашнюю акцию протеста перед парламентом Грузии против полетов в Россию. На данный момент акция проходит мирно в режиме пикета, участники не блокируют движение по проспекту Руставели.

Как сообщают грузинские СМИ, члены радикальной оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и сочувствующие им граждане вновь организуют сегодня несанкционированную акцию протеста против авиационного транспортного сообщения между Грузией и Россией.

Как и накануне, основной площадкой для антиправительственных выступлений оппозиции стал проспект Руставели перед парламентом республики. Пока что акция проходи в режиме пикета, члены ЕНД еще не начали выступать с трибуны.

События на проспекте Руставели контролируют усиленные наряды полиции.

Напомним, что накануне к парламенту Грузии пришло меньше тысячи человек, чтобы заявить о неприемлемости для Грузии регулярного авиационного транспортного сообщения с Россией. Незадолго до полуночи участники акции разошлись по домам, беспорядков не было зафиксировано.

Президент Грузии больше не будет летать &quot;Грузинскими авиалиниями&quot;

Президент Грузии больше не будет летать "Грузинскими авиалиниями"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version