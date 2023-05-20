Президент Грузии больше не будет летать "Грузинскими авиалиниями"

Опубликовано: 17:59, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на приземление в Москве первого в 20-х годах рейса Georgian Airways отказом в дальнейшем летать самолетами грузинского авиаперевозчика. Она обвинила предприятие в "жажде наживы" и призвала всех грузинских граждан присоединиться к отказу от рейсов Georgian Airways.

Известная антиправительственными настроениями президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила сегодня, что перестанет летать рейсами грузинского авиаперевозчика Georgian Airways из-за того, что тот начал возить граждан Грузии в Москву.

Зурабившили созвала пресс-конференцию и демонстративно отказалась от транспортных услуг Georgian Airways сразу вслед за тем, как первый в 20-х годах рейс авиаперевозчика прибыл в столицу России. Президент – единственный представитель исполнительной власти в Грузии, осудивший возобновление российско-грузинского авиасообщения. Кроме нее этим фактом в республике недовольна только радикальная оппозиция, контролируемая Михаилом Саакашвили.

Зурабвишли подчеркнула, что отныне не она одна должна перестать летать Georgian Airways, но как можно большее число грузинских граждан, в связи с чем призвала всех жителей Грузии последовать ее примеру.

Грузинский президент, живущая на бюджетные деньги, обвинила одного из крупнейших налогоплательщиков Georgian Airways в "жажде наживы" и злоупотреблении намерением России улучшить отношения с Грузией. На чьих самолетах будет теперь летать Саломе Зурабишвили, она не уточнила.

Также она обратилась к правительству с требованием внимательно отнестись к индивидуальным санкциям Брюсселя и Вашингтона, чтобы никто из запрещенных на Западе россиян не смог пересечь российско-грузинскую границу.