Зурабишвили: введение РФ безвиза с Грузией – это провокация

Опубликовано: 15:10, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отмена Россией виз для граждан Грузии – это провокация. Мнение об этом выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что решение Москвы об отмене визового режима для граждан Грузии – это провокация российской стороны.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории"

– Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили также выразила уверенность в том, что отмена Россией визового режима для Грузии вызовет политическое напряжение в республике.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Безвиз вводится с 15 мая.