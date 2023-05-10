РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Зурабишвили: введение РФ безвиза с Грузией – это провокация

Зурабишвили: введение РФ безвиза с Грузией – это провокация
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отмена Россией виз для граждан Грузии – это провокация. Мнение об этом выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.  

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что решение Москвы об отмене визового режима для граждан Грузии – это провокация российской стороны.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории"

– Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили также выразила уверенность в том, что отмена Россией визового режима для Грузии вызовет политическое напряжение в республике.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Безвиз вводится с 15 мая.

Грузия стала ближе для россиян

Грузия стала ближе для россиян

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
680 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version