Зурабишвили: введение РФ безвиза с Грузией – это провокация

Отмена Россией виз для граждан Грузии – это провокация. Мнение об этом выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что решение Москвы об отмене визового режима для граждан Грузии – это провокация российской стороны.
"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории"
– Саломе Зурабишвили.
Зурабишвили также выразила уверенность в том, что отмена Россией визового режима для Грузии вызовет политическое напряжение в республике.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Безвиз вводится с 15 мая.