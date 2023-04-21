Опубликовано: 14:30, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии,

Ираклий Гарибашвили заявил, что "Грузинская мечта" спасла страну от уничтожения, а ее основание положило начало важнейшим процессам в политической и общественной жизни республики.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю 11-летия со дня основания правящей партии "Грузинская мечта" опубликовал заявление, в котором рассказал о роли "Мечты" в жизни республики.

Он заявил, что появление "Грузинской мечты" 11 лет назад спасло Грузию от полного уничтожения, а также ознаменовал перелом на пути государственного развития страны.

По словам Гарибашвили, период, когда страной руководил Михаил Саакашвили, наполнен страхом, террором, угнетением и насилием против собственного населения. В то время, сказал премьер, под угрозой оказались достоинство и свобода каждого жителя страны, а также демократическое развитие Грузии.

Глава правительства подчеркнул, что народная поддержка помогла "Грузинской мечте" сместить мирным путем режим Саакашвили и начать проводить политику по укреплению суверенитета, обеспечению мира и стабильности, свободы граждан. Он добавил, сегодня можно наблюдать за тем, как в ряде направлении заметен значительный прогресс.

В заключение он заверил, что власти Грузии продолжат двигаться к главной мечте каждого жителя Грузии – к единой, сильной и свободной стране.