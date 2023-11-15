Гарибашвили: Грузия ждет положительного ответа о статусе кандидата в ЕС

Грузия продолжает выполнять рекомендации ЕС. Премьер-министр республики надеется, что Евросоюз одобрит для страны статус кандидата на вступление.

Власти Грузии продолжают работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии и надеются, что ЕС подтвердит республике статус кандидата на вступление. Об этом рассказал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своей встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

По данным пресс-службы правительства республики встреча прошла в рамках Конференции ООН по климатическим изменениям, которая проходила в Дубае.

В сообщение отмечается, что премьер-министр рассказал президенту совета, что Грузия уже успешно внедрила ряд реформ, которые были рекомендованы Евросоюзом.

В свою очередь Шарль Мишель опубликовал пост на своей странице в соцсети по результатам этой встречи. В своем сообщении он отмети, что Грузия прикладывает все усилия для получения статуса кандидата в ЕС и Евросоюз это приветствует.

"Я еще раз подтвердил приверженность ЕС Грузии премьеру Ираклию Гарибашвили. ЕС приветствует продолжающиеся усилия Грузии по продвижению повестки дня реформ и плана действий, чтобы предпринять необходимые шаги в интересах грузинского народа"

– Шарль Мишель