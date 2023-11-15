Грузия готовится праздновать статус кандидата в ЕС

Грузия готовит праздничный концерт, посвященный получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти не уточнили место проведения мероприятия. Концерт пройдет 14 или 15 декабря.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о проведении праздничного концерта после присвоения стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

По словам главы правительства, мероприятие запланировано на 14 или 15 декабря. При этом он не раскрыл места проведения праздничного концерта.

«Мы хотим провести общенародный национальный праздник и вместе отпраздновать эту историческую победу, результат работы нашей страны и народа, нашей власти, нашего правительства»

- Ираклий Гарибашвили

Помимо этого, Гарибшвили заявил, что власти страны подготовили план действий по выполнению новых условий Еврокомиссии. Он добавил, что по каждому из шагов и реформам есть конкретное видение, к ним будут приписаны план и сроки выполнения. Премьер уточнил, что с новым планом ознакомит МИД страны.

Кроме того, планируется утвердить полный текст «Плана действий по пресечению чрезмерного влияния интересов в экономической, политической и общественной жизни Грузии». Глава правительства заключил, что это – часть выполнения новых условий Еврокомиссии.

Грузия и Евросоюз

В начале ноября Еврокомиссия опубликовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.

Решение о предоставлении статуса будет принято 14-15 декабря этого года. Грузия станет кандидатом на вступление в Евросоюз, если решение поддержат лидеры всех 27 государств.

Грузия ждет статуса

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сообщил, что в Грузии в настоящее время все уверены в том, что республика обязательно получит статус кандидата в ЕС, поскольку в новейшем документе Еврокомиссии использовано слово "рекомендация".

"По общему мнению специалистов (я и с западными представителями общался), шансы сейчас весьма высоки, поскольку главной оказывается рекомендация – а рекомендация была выдана совершенно положительная. Все, с кем я говорил, уверены, что 15 декабря это будет уже формально подтверждено. Дело в том, что такого прецедента еще не было, когда рекомендация положительная, но заслужившая статус кандидата в ЕС страна все равно его не получает", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что в Грузии сдержанное отношение к получению статуса кандидата в ЕС. "Я знаю многих самодостаточных людей, которые содержат семью – и у них весьма скептическое отношение к Евросоюзу. Они отмечают, что статус кандидата – это как бы вымпел, а никакого практического эффекта от него нет. Также есть понимание, что статус кандидата никоим образом не означает, что Грузию в какой-то обозримой перспективе примут в Евросоюз", - поведал Петре Мамрадзе.

"Я много общаюсь с разными представителями общества, и в основном вижу именно такое отношение к процессу евроинтеграции. Некоторые партии раздувают вовсю, что статус кандидата – это "дорога в Европу", что правительство "Грузинской мечты" этому мешало, а они якобы все равно добились получения Грузией статуса; но большинство и политиков, и граждан эйфории не ощущают. Нет даже чувства, что что-то такое очень важное происходит и от этого будет большая польза стране", - заключил он.