Вестник Кавказа

Европа выступила за оборонное сотрудничество с Арменией

Европа выступила за оборонное сотрудничество с Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европарламент призвал Евросоюз к наращиваю оборонного сотрудничества с Ереваном. Там также призвали ЕС отреагировать на запрос Армении о поддержке через Фонд мира.

Евросоюз призывают к наращиванию сотрудничества с Арменией в обороне и безопасности "на фоне пересмотра ею членства в ОДКБ", говорится в одобренной Европарламентом резолюции.

Принятие документа состоялось в ходе пленарной сессии в Страсбурге. В ней сказано, что ЕП подтверждает острую необходимость укрепления сотрудничества Европы с Ереваном в оборонной сфере и безопасности.

Помимо этого, в резолюции также говорится о призыве одобрить запрос Армении о соответствующей поддержке через Европейский фонд мира.

Напомним, в резолюции также говорится о возможности включения Армении в список кандидатов на вступление в ЕС. За документ проголосовали 504 депутата.

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