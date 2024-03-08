Резолюция о трансформации отношений ЕС и Армении одобрена Европарламентом

ЕП поднял вопрос о возможности получения Арменией статуса кандидата в члены Евросоюза. Такая перспектива упоминается в только что принятой Европарламентом резолюции.

Европарламент одобрил резолюцию, в которой говорится о возможности включить Армению в число кандидатов на членство в Евросоюзе.

За документ проголосовало абсолютное большинство евродепутатов – 504 законодателя. Против резолюции выступили 4 человека. Воздержались 32 европейских политика.

Проект резолюции намекает на трансформацию отношений ЕС и Армении, которая может произойти, если Ереван продолжит идти по пути демократии и верховенства закона. Из него также следует, что европарламентарии высоко оценивают поддержку, которую Армения оказывает другим странам, уже имеющим статус кандидата в ЕС.

Еще один пункт проекта резолюции содержит призыв к ЕС и странам Евросоюза запустить переговоры об упрощении визового режима с РА.

Напомним, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. Они не обязательны к выполнению.

Отметим, что в последнее время власти Армении уже несколько раз заговаривали о европейских устремлениях Армении. Такие заявления звучали из уст главы МИД, секретаря Совбеза и премьер-министра. Они делаются на фоне очевидного отстранения Еревана от Москвы: так, армянская сторона заявила о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц, назвав конкретный срок – 1 августа.