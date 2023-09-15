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Европа ввела новые антииранские санкции

Европа ввела новые антииранские санкции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Персональные санкции в отношении Ирана расширены Евросоюзом. Под ограничения попали шесть организаций и четыре лица. Санкции введены за якобы нарушения прав человека в Иране.

Официальный журнал Евросоюза опубликовал новость о расширении персональных санкций против Ирана за якобы нарушения прав человека в Исламской Республике.

Под европейские ограничения попали шесть организаций и четыре физических лица. Так, под санкциями оказались некоторые иранские тюрьмы, а также сотрудники силовых ведомств ИРИ.

Санкции против Ирана

Запад неоднократно обвинял Иран в нарушении прав человека. В связи с этим страны ЕС, США и Британия вводили санкции против Исламской Республики. Так, ограничения были введены за подавление осенних беспорядков в этой стране в 2022 году.

Беспорядки были вызваны гибелью жительницы Ирана Махсы Имини после задержания полицией нравов. Руководство страны обвинило Запад и Израиль в поддержке участников акций протеста.

 

 

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