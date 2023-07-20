ЕС согласовал новый режим санкций против Ирана

Опубликовано: 20:56, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны ЕС создают очередной режим санкций в отношении Ирана. Соответствующее решение было принято на фоне военных поставок в другие страны.Страны ЕС создают очередной режим санкций в отношении Ирана. Соответствующее решение было принято на фоне военных поставок в другие страны.

Страны Евросоюза достигли договоренности о создании еще одного санкционного режима в отношении Ирана. Такое заявление сделал в четверг глава европейской дипломатии.

"Главы МИД согласовали создание нового санкционного механизма против Ирана за военные поставки для России и Сирии"

– Жозеп Боррель

В частности, новый режим запрещает поставки в Иран компонентов, необходимых для производства БПЛА.

Ранее члены ЕС согласовали два санкционных режима, один из которых связан с иранской ядерной рпограммой, а второй – с нарушениями прав человека в этой стране.