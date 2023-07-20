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Санкции ЕС против России расширились

Вид Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Евросоюз добавил в санкционный список 12 физлиц и 5 российских организаций. Рестрикции связаны с нарушением прав человека.

Под санкции ЕС попали еще 12 россиян и 5 организаций.

Санкционный список пополнился главой российского ФСИН Аркадием Гостевым, представителями мэрии Москвы и столичное ГУВД.

Санкции Евросоюза наложены за нарушение прав человека. Так, ограничения введены против, директората исправительной колонии №6, срок в которой отбывает Алексей Навальный. Кроме того, рестрикции коснулись замглавы московского мэра Натальи Сергуниной, столичного Департамента информационных технологий и других.

Ранее 20 июля Европа продлила действие санкций, впервые введенных в 2014 году.

Антироссийские санкции Евросоюза будут действовать еще полгода

Антироссийские санкции Евросоюза будут действовать еще полгода

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